Stage de poterie céramique pour adultes Romans-sur-Isère

Stage de poterie céramique pour adultes
7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
L’atelier Les Terres Brunes vous propose un week-end placé sous le signe de la poterie et de la découverte. Les réalisations seront cuites et récupérables sous un délais de 8 semaines environ.
7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
English :
Les Terres Brunes workshop offers a weekend of pottery and discovery. Pottery will be fired and ready for collection within about 8 weeks.
German :
Das Atelier Les Terres Brunes bietet Ihnen ein Wochenende im Zeichen der Töpferei und der Entdeckung. Die Arbeiten werden innerhalb von 8 Wochen gebrannt.
Italiano :
Il laboratorio Terres Brunes propone un fine settimana all’insegna della ceramica e della scoperta. I pezzi saranno cotti e pronti per essere ritirati entro circa 8 settimane.
Espanol :
El taller Terres Brunes propone un fin de semana de alfarería y descubrimiento. Las piezas estarán cocidas y listas para su recogida en unas 8 semanas.
