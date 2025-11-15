Stage de poterie céramique pour adultes Romans-sur-Isère

Stage de poterie céramique pour adultes

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

L’atelier Les Terres Brunes vous propose un week-end placé sous le signe de la poterie et de la découverte. Les réalisations seront cuites et récupérables sous un délais de 8 semaines environ.

+33 6 95 07 36 76 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

Les Terres Brunes workshop offers a weekend of pottery and discovery. Pottery will be fired and ready for collection within about 8 weeks.

German :

Das Atelier Les Terres Brunes bietet Ihnen ein Wochenende im Zeichen der Töpferei und der Entdeckung. Die Arbeiten werden innerhalb von 8 Wochen gebrannt.

Italiano :

Il laboratorio Terres Brunes propone un fine settimana all’insegna della ceramica e della scoperta. I pezzi saranno cotti e pronti per essere ritirati entro circa 8 settimane.

Espanol :

El taller Terres Brunes propone un fin de semana de alfarería y descubrimiento. Las piezas estarán cocidas y listas para su recogida en unas 8 semanas.

