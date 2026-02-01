Stage de poterie court Romans-sur-Isère
Stage de poterie court Romans-sur-Isère vendredi 20 février 2026.
Stage de poterie court
7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-03-07
2026-02-20 2026-03-07 2026-04-11
Initiez-vous au modelage pour façonner et décorer votre objet petit bol, mug, coupelle.
7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
English :
Learn how to shape and decorate your own object: a small bowl, mug or dish.
