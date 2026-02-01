Stage de poterie court Romans-sur-Isère

Stage de poterie court

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-20 2026-03-07 2026-04-11

Initiez-vous au modelage pour façonner et décorer votre objet petit bol, mug, coupelle.

.

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

Learn how to shape and decorate your own object: a small bowl, mug or dish.

