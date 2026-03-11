Stage de poterie de 2 jours Rustrel Rustrel
Stage de poterie de 2 jours
Rustrel 9 place de la fête Rustrel Vaucluse
Tarif : 40 – 40 – 210 EUR
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-17
2026-04-04 2026-05-16
Tournage, modelage, décors aux engobes, sgraffitage, empreintes …
+33 6 02 25 40 67 alinecaron@orange.fr
English :
Turning, modelling, engobe decoration, sgraffito, prints…
