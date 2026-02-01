Stage de poterie enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère
Stage de poterie enfant
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-18 2026-04-08
3 matinées de découverte des techniques de base du modelage. Le plaisir de mettre les mains dans la terre et de réaliser des objets uniques.
Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
English :
3 mornings of discovery of basic modeling techniques. The pleasure of putting your hands in the clay and creating unique objects.
