Stage de poterie enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Stage de poterie enfant

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-04-08

3 matinées de découverte des techniques de base du modelage. Le plaisir de mettre les mains dans la terre et de réaliser des objets uniques.

.

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 mornings of discovery of basic modeling techniques. The pleasure of putting your hands in the clay and creating unique objects.

L’événement Stage de poterie enfant Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-16 par Valence Romans Tourisme