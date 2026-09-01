Stage de poterie Le Blanc
samedi 26 septembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Stage de poterie
7 rue George Sand Le Blanc Indre
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-10-31 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-31 2026-11-21
Découvrez différentes techniques de fabrication d’un objet en céramique et laissez libre cours à votre créativité.
Création accompagnée d’un ou plusieurs objets en terre, tournage, modelage, estampage, décoration, émaillage. Comptez un mois avant de récupérer vos oeuvres. 45 .
7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com
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English :
This workshop by Carole, from Bout’Bout pottery, invites you to create your own projects.
L’événement Stage de poterie Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne
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