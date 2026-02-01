Stage de poterie Modèle vivant Atelier de la Marouette Lamballe-Armor

Stage de poterie Modèle vivant

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

Ce stage est consacré aux personnes ayant déjà fait au moins une année de modelage ou un stage. Animé par Isabell avec la technique du pantin . Pour les participants extérieurs à l’atelier, il faudra venir à l’atelier pour préparer le pantin en amont.

Sur réservation. Adultes. .

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 74 48

