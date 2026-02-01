Stage de poterie parent enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Stage de poterie parent enfant

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18 2026-04-08

Deux heures pour faire une activité créative avec votre enfant un petit bol, vase ou mug que vous pourrez décorer avec des techniques simples tampons, engobes colorés à l’éponge ou au pinceau.

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

Two hours for a creative activity with your child: a small bowl, vase or mug that you can decorate using simple techniques: stamps, colored engobes with sponge or brush.

