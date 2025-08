Stage de poterie parents enfants 4/16 ans Romans-sur-Isère

Stage de poterie parents enfants 4/16 ans Romans-sur-Isère jeudi 7 août 2025.

Stage de poterie parents enfants 4/16 ans

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Début : Jeudi 2025-08-07

Stage de poterie spécial parent avec enfant, pour découvrir la poterie et ses secrets en famille.

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

Special pottery workshop for parents and children, to discover pottery and its secrets as a family.

German :

Spezieller Töpferkurs für Eltern mit Kind, um die Töpferei und ihre Geheimnisse mit der ganzen Familie zu entdecken.

Italiano :

Un laboratorio di ceramica per genitori e bambini, per scoprire la ceramica e i suoi segreti in famiglia.

Espanol :

Un taller de alfarería para padres e hijos, para descubrir la alfarería y sus secretos en familia.

