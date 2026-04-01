Stage de poterie Parents et enfants Le Chai Bonnat

Bonnat

Stage de poterie Parents et enfants

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Stage de Poterie Parents-enfants vacances de Pâques 2026

Au chai à Bonnat .

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 23 26 86 mbarbotine@gmail.com

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English : Stage de poterie Parents et enfants

L’événement Stage de poterie Parents et enfants Bonnat a été mis à jour le 2026-04-08 par Portes de la Creuse en Marche