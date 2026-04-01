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Stage de poterie Parents et enfants Le Chai Bonnat

Stage de poterie Parents et enfants Le Chai Bonnat

Stage de poterie Parents et enfants Le Chai Bonnat mardi 14 avril 2026.

Lieu : Le Chai

Adresse : 22 Rue Grande

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 Tarif réduit

Bonnat

Stage de poterie Parents et enfants

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Stage de Poterie Parents-enfants vacances de Pâques 2026
Au chai à Bonnat   .

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 23 26 86  mbarbotine@gmail.com

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English : Stage de poterie Parents et enfants

L’événement Stage de poterie Parents et enfants Bonnat a été mis à jour le 2026-04-08 par Portes de la Creuse en Marche

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