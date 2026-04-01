Stage de poterie Parents et enfants Le Chai Bonnat
Stage de poterie Parents et enfants Le Chai Bonnat mardi 14 avril 2026.
Bonnat
Stage de poterie Parents et enfants
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Stage de Poterie Parents-enfants vacances de Pâques 2026
Au chai à Bonnat .
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 23 26 86 mbarbotine@gmail.com
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English : Stage de poterie Parents et enfants
L’événement Stage de poterie Parents et enfants Bonnat a été mis à jour le 2026-04-08 par Portes de la Creuse en Marche
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