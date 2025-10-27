Stage de poterie pour enfant Terre Citron Atelier de poterie Terre Citron Ancenis-Saint-Géréon

Entre copains, avec les cousines, ou les grands-parents, venez mettre les mains dans la terre pendant la 2eme semaine des vacances d’automne !

-modelage libre

-décors sur céramique

Durée de la séance 1h30

Âge de 3 à 7 ans accompagné d’un adulte

à partir de 7 ans peut venir seul

Sur réservation. .

Atelier de poterie Terre Citron 48 Rue de Charost Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 23 26 89 contact@terrecitron.fr

Come and get your hands dirty with friends, cousins or grandparents during the 2nd week of the autumn vacations!

In der zweiten Woche der Herbstferien können Sie mit Ihren Freunden, Cousinen oder Großeltern die Hände in die Erde stecken!

Venite a sporcarvi le mani con amici, cugini o nonni durante la seconda settimana delle vacanze autunnali!

¡Ven a ensuciarte las manos con amigos, primos o abuelos durante la 2ª semana de las vacaciones de otoño!

