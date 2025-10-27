Stage de poterie pour enfant Terre Citron Atelier de poterie Terre Citron Ancenis-Saint-Géréon
Stage de poterie pour enfant Terre Citron Atelier de poterie Terre Citron Ancenis-Saint-Géréon lundi 27 octobre 2025.
Atelier de poterie Terre Citron 48 Rue de Charost Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2025-10-27 10:00:00
fin : 2025-10-27 18:00:00
2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Entre copains, avec les cousines, ou les grands-parents, venez mettre les mains dans la terre pendant la 2eme semaine des vacances d’automne !
Activités
-modelage libre
-décors sur céramique
Durée de la séance 1h30
Âge de 3 à 7 ans accompagné d’un adulte
à partir de 7 ans peut venir seul
Sur réservation. .
Atelier de poterie Terre Citron 48 Rue de Charost Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 23 26 89 contact@terrecitron.fr
English :
Come and get your hands dirty with friends, cousins or grandparents during the 2nd week of the autumn vacations!
German :
In der zweiten Woche der Herbstferien können Sie mit Ihren Freunden, Cousinen oder Großeltern die Hände in die Erde stecken!
Italiano :
Venite a sporcarvi le mani con amici, cugini o nonni durante la seconda settimana delle vacanze autunnali!
Espanol :
¡Ven a ensuciarte las manos con amigos, primos o abuelos durante la 2ª semana de las vacaciones de otoño!
