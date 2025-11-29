STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS Merville
Le Foyer Rural de Merville propose un stage de poterie, à l’attention des enfants, à partir de 7 ans.
Toute l’après-midi, dans la salle poterie du 1er étage de la salle polyvalente, les enfants travailleront la terre pour sculpter des personnages. Sur inscription. 20 .
1ER ÉTAGE DE LA SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.merville@gmail.com
The Foyer Rural de Merville is offering a pottery workshop for children aged 7 and over.
