STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS Merville mercredi 25 février 2026.

1ER ÉTAGE DE LA SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Le Foyer Rural de Merville propose un stage de poterie, à l'attention des enfants, à partir de 7 ans.
Toute l'après-midi, dans la salle poterie du 1er étage de la salle polyvalente, les enfants travailleront la terre pour sculpter des personnages. Sur inscription. 20  .

foyerrural.merville@gmail.com

English :

The Foyer Rural de Merville is offering a pottery workshop for children aged 7 and over.

