Stage de Poterie, Rians

Stage de Poterie

41 Grande Rue Rians Cher

Début : 2026-01-19 10:00:00

fin : 2026-01-23 12:00:00

2026-01-19

La commune de Rians vous propose un stage de poterie ouvert à tous, débutants comme initiés. Ce temps de création permet de découvrir ou d’approfondir les techniques de la poterie, de façonner la terre et de laisser libre cours à son imagination.

Dans une ambiance conviviale et créative, les participants sont accompagnés pas à pas et peuvent réaliser des pièces uniques, alliant savoir-faire artisanal et plaisir de créer. .

41 Grande Rue Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 14 67 84 theatrebambino18@gmail.com

English :

Take part in a pottery workshop in Rians and discover the pleasure of working with clay. Open to all, this workshop introduces you to basic techniques and lets you make your own creations in a friendly atmosphere.

