Stage de poterie Place de la fête Rustrel
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Stages de poterie de 2 jours, le samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h Tournage, modelage, décors aux engobes, sgraffitage, empreintes …
English :
2-day pottery courses, Saturday and Sunday, 9.30am to 12.30pm and 2pm to 5pm: Turning, modelling, engobe decorations, sgraffito, impressions…
German :
Zweitägige Töpferkurse am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr: Drehen, Modellieren, Engobe-Dekor, Sgraffiti, Abdrücke …
Italiano :
Corsi di ceramica di 2 giorni il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00: tornitura, modellazione, decorazioni a barbottina, lavori a sgraffito, impressioni, ecc.
Espanol :
Cursos de alfarería de 2 días, sábado y domingo, de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 17.00 horas: torneado, modelado, decoración con engobes, esgrafiado, impresiones, etc.
