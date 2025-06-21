Stage de poterie Place de la fête Rustrel

Stage de poterie

Rustrel Vaucluse

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Stages de poterie de 2 jours, le samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h Tournage, modelage, décors aux engobes, sgraffitage, empreintes …

Place de la fête Au coeur du village, dans mon atelier de production Rustrel 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 25 40 67

2-day pottery courses, Saturday and Sunday, 9.30am to 12.30pm and 2pm to 5pm: Turning, modelling, engobe decorations, sgraffito, impressions…

Zweitägige Töpferkurse am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr: Drehen, Modellieren, Engobe-Dekor, Sgraffiti, Abdrücke …

Corsi di ceramica di 2 giorni il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00: tornitura, modellazione, decorazioni a barbottina, lavori a sgraffito, impressioni, ecc.

Cursos de alfarería de 2 días, sábado y domingo, de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 17.00 horas: torneado, modelado, decoración con engobes, esgrafiado, impresiones, etc.

