Stage de poterie Atelier de céramique Toucy
Atelier de céramique 2 Rue de la Tour Boileau Toucy Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-20 17:30:00
2026-02-18
Modelage, pincé, colombin, décor… Le matin pour les petits à partir de 5 ans et l’après-midi pour les grands à partir 15 ans. .
Atelier de céramique 2 Rue de la Tour Boileau Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 03 14 60 atelier.fillesdufeu@gmail.com
