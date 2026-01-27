Stage de poterie Atelier de céramique Toucy

Stage de poterie

Atelier de céramique 2 Rue de la Tour Boileau Toucy Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-20 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Modelage, pincé, colombin, décor… Le matin pour les petits à partir de 5 ans et l’après-midi pour les grands à partir 15 ans. .

Atelier de céramique 2 Rue de la Tour Boileau Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 03 14 60 atelier.fillesdufeu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de poterie

L’événement Stage de poterie Toucy a été mis à jour le 2026-01-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !