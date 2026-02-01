Stage de poterie tournage 5 jours Atelier de la Marouette Lamballe-Armor
Stage de poterie tournage 5 jours Atelier de la Marouette Lamballe-Armor lundi 16 février 2026.
Stage de poterie tournage 5 jours
Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Débutant(e)s, venez apprendre les gestes techniques de base du tournage céramique.
Confirmé(e)s, venez pour réaliser un projet, corriger vos gestes et perfectionner votre tournage. .
Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 74 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de poterie tournage 5 jours Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor