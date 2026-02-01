Stage de poterie tournage 5 jours Atelier de la Marouette Lamballe-Armor

Stage de poterie tournage 5 jours

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Débutant(e)s, venez apprendre les gestes techniques de base du tournage céramique.

Confirmé(e)s, venez pour réaliser un projet, corriger vos gestes et perfectionner votre tournage. .

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 74 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de poterie tournage 5 jours Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor