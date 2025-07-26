STAGE DE POTERIE TOURNAGE Lodève

STAGE DE POTERIE TOURNAGE Lodève samedi 26 juillet 2025.

STAGE DE POTERIE TOURNAGE

Boulevard de la Bouquerie Lodève Hérault

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-07-26 2025-08-09 2025-10-18

Stage de 2 ou 3 jours en tournage de grès, guidé par une céramiste expérimentée. Apprentissage pas à pas, 3 à 5 créations à emporter. Une parenthèse unique et enrichissante.

Offrez-vous une pause créative ! Deux ou trois jours pour découvrir le tournage de l’argile avec une céramiste passionnée. Repartez avec vos propres pièces !

Une expérience de 2 jours ou 3 jours pour du plaisir et de l apprentissage au tournage de l argile( grès)

Encadrés par une céramiste de plus de 20 ans d expérience, vous apprendrez les étapes pas a pas et repartirez avec 3 a 5 pièces. Une sensation unique et une vraie pause dans nos vies bien remplies.

Initiation et approfondissement du tournage (du bol à la théière, en passant par la boîte)

Atelier destiné aux débutants comme aux personnes désirant se perfectionner au tournage.

1er jour préparation de la terre, tournage et ses différentes étapes

2ème jour consolidation des acquis de la veille

3ème jour tournassage, décors, ansage, finitions, graffite .

Boulevard de la Bouquerie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 01 91 36 70 veronique.ferber@gmail.com

English :

2 or 3-day course in stoneware throwing, guided by an experienced ceramist. Learn step by step, and take home 3 to 5 creations. A unique and enriching interlude.

German :

Zwei- oder dreitägiger Kurs im Steingutdrehen, angeleitet von einer erfahrenen Keramikerin. Schritt für Schritt lernen, 3 bis 5 Kreationen zum Mitnehmen. Eine einzigartige und bereichernde Auszeit.

Italiano :

Corso di 2 o 3 giorni sulla lavorazione del gres, guidato da un ceramista esperto. Imparate passo dopo passo e portate a casa da 3 a 5 creazioni. Un’esperienza unica e gratificante.

Espanol :

Curso de 2 ó 3 días de duración sobre lanzamiento de gres, guiado por un ceramista experimentado. Aprenda paso a paso y llévese a casa de 3 a 5 creaciones. Una experiencia única y gratificante.

