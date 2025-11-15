STAGE DE POTERIE TOURNAGE Lodève

STAGE DE POTERIE TOURNAGE Lodève samedi 15 novembre 2025.

STAGE DE POTERIE TOURNAGE

Boulevard de la Bouquerie Lodève Hérault

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Date : 
Début : 2025-11-15
fin : 2025-12-07

Début : 2025-11-15

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-29 2025-12-06

Stage de 2 ou 3 jours en tournage de grès, guidé par une céramiste expérimentée. Apprentissage pas à pas, 3 à 5 créations à emporter. Une parenthèse unique et enrichissante.

Offrez-vous une pause créative ! Deux ou trois jours pour découvrir le tournage de l’argile avec une céramiste passionnée. Repartez avec vos propres pièces !

Une expérience de 2 jours ou 3 jours pour du plaisir et de l apprentissage au tournage de l argile( grès)

Encadrés par une céramiste de plus de 20 ans d expérience, vous apprendrez les étapes pas a pas et repartirez avec 3 a 5 pièces. Une sensation unique et une vraie pause dans nos vies bien remplies.

C’ est une version intensive sur un week-end.

Le samedi: préparation de la terre , apprentissage des différentes étapes et gestes adaptés

Le dimanche matin: suite du tournage et perfectionnement

Le dimanche après midi: tournassage et finition des pièces tournées précédemment .

Boulevard de la Bouquerie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 01 91 36 70 veronique.ferber@gmail.com

English :

2 or 3-day course in stoneware throwing, guided by an experienced ceramist. Learn step by step, and take home 3 to 5 creations. A unique and enriching interlude.

German :

Zwei- oder dreitägiger Kurs im Steingutdrehen, angeleitet von einer erfahrenen Keramikerin. Schritt für Schritt lernen, 3 bis 5 Kreationen zum Mitnehmen. Eine einzigartige und bereichernde Auszeit.

Italiano :

Corso di 2 o 3 giorni sulla lavorazione del gres, guidato da un ceramista esperto. Imparate passo dopo passo e portate a casa da 3 a 5 creazioni. Un’esperienza unica e gratificante.

Espanol :

Curso de 2 ó 3 días de duración sobre lanzamiento de gres, guiado por un ceramista experimentado. Aprenda paso a paso y llévese a casa de 3 a 5 creaciones. Una experiencia única y gratificante.

