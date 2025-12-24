Stage de pratique artistique autour de la bande dessinée, Ecole d’Art Plastique de Châtellerault Châtellerault
Stage de pratique artistique autour de la bande dessinée, Ecole d’Art Plastique de Châtellerault Châtellerault mardi 10 février 2026.
Stage de pratique artistique autour de la bande dessinée
Ecole d’Art Plastique de Châtellerault 2 Rue Léon Bredif Châtellerault Vienne
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-11
2026-02-10 2026-02-11
Comment réaliser une bande dessinée ?
Cet atelier propose une initiation à la bande dessinée par l’auteur Maxime Cain, connu notamment pour ses romans graphiques situés entre autofiction et reportage.
Programme annuel des expoistions [https://www.grand-chatellerault.fr/w/diapo-expo-des-point-et-des-vues](https://www.grand-chatellerault.fr/w/diapo-expo-des-point-et-des-vues) .
Ecole d’Art Plastique de Châtellerault 2 Rue Léon Bredif Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 03 12 ecole.arts_platiques@grand-chatellerault.fr
