Stage de pratique artistique autour de la bande dessinée, Ecole d’Art Plastique de Châtellerault Châtellerault

Ecole d’Art Plastique de Châtellerault 2 Rue Léon Bredif Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-11

2026-02-10 2026-02-11

Comment réaliser une bande dessinée ?

Cet atelier propose une initiation à la bande dessinée par l’auteur Maxime Cain, connu notamment pour ses romans graphiques situés entre autofiction et reportage.

Programme annuel des expoistions [https://www.grand-chatellerault.fr/w/diapo-expo-des-point-et-des-vues](https://www.grand-chatellerault.fr/w/diapo-expo-des-point-et-des-vues) .

Ecole d’Art Plastique de Châtellerault 2 Rue Léon Bredif Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 03 12 ecole.arts_platiques@grand-chatellerault.fr

