Stage de pratique artistique autour de la sculpture d’objets Ecole d’Art Plastique de Châtellerault Châtellerault

Ecole d'Art Plastique de Châtellerault

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

2025-10-20 2025-10-21

**Comment et pourquoi utiliser l’objet dans la**

**sculpture ?** Cette démarche d’assemblage implique

des connaissances techniques spécifiques qui

permettent de rendre les formes et les matières

solidaires entre elles pour créer une œuvre à partir

de plusieurs éléments parfois hétérogènes.

**Alexis Debeuf, sculpteur**, propose aux stagiaires

de réaliser une sculpture à partir d’objets chinés,

détournés et transformés en employant différents

procédés d’assemblage et en favorisant une

démarche exploratoire.

**Stage ouvert aux adultes et adolescents à partir de**

**15 ans**

**Tarifs 60 € 32 € pour les 15-18 ans**

**Renseignements et inscriptions au 05 49 93 03 12**

**ou à ecole.arts_[platiques@grand-chatellerault.fr](mailto:platiques@grand-chatellerault.fr)** .

Ecole d'Art Plastique de Châtellerault 2 Rue Léon Bredif Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

