Stage de pratique artistique Autour du drapé Yvetot
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Début : Lundi Lundi 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:30:00
2026-02-23
La galerie Duchamp propose à un public adulte de participer à un stage de pratique artistique animé par Anna Berger. De l’observation à l’expérimentation, en parcourant le motif du drapé à travers différentes techniques un voyage dans les plis du tissu . .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 36 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
