Stage de pratique artistique Autour du drapé Yvetot

Stage de pratique artistique Autour du drapé

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:30:00

Date(s) :

2026-02-23

La galerie Duchamp propose à un public adulte de participer à un stage de pratique artistique animé par Anna Berger. De l’observation à l’expérimentation, en parcourant le motif du drapé à travers différentes techniques un voyage dans les plis du tissu . .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 36 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

