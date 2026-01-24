Stage de pratique de cirque Rue de la Promenade Salornay-sur-Guye
Rue de la Promenade Gymnase de Salornay-sur-Guye Salornay-sur-Guye
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-20
2026-02-17
Le stage de pratique de cirque se déroulera au gymnase de l’école de Salornay sur Guye (entrée par le portail du haut) la deuxième semaine des vacances scolaires
Delphine Descombin de la Compagnie GRIM animera ce stage avec au programme jonglerie, équilibre avec boule et fil d’Ariane, clown, magie.
Les enfants peuvent s’inscrire au nombre de séances qu’ils souhaitent et les plus grands peuvent également s’inscrire aux séances du matin ! .
Rue de la Promenade Gymnase de Salornay-sur-Guye Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 13 58 37 contact@lacourteechelle71.fr
