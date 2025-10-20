Stage de pratiques artistiques L’œil entend et l’Oreille voit Médiathèque Pézilla-la-Rivière

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T09:00:00+01:00 – 2025-10-20T18:00:00+01:00

Fin : 2025-10-25T09:00:00+01:00 – 2025-10-25T13:00:00+01:00

La médiathèque Ramon Llull vous invite à plusieurs rendez-vous autour d’un projet Patrimoine et Mémoire.

Afin de créer un parcours audio guidé dans le village à la rentrée 2026,

L’équipe organise un stage de création artistique pour adolescent durant la Toussaint,

L’objectif de ce stage étant de créer des capsules sonores faites de témoignages d’habitants du village, anciens et nouveaux ;

Mais aussi leur vision, leur regard sur les transformations, l’évolution de Pézilla.

Une restitution publique est organisée en fin de parcours pour présenter les créations sonores.

Les jeunes qui vont être accueillis seront encadrés de professionnels du son, Beau Bruit de Prades, Milivolt de Peyrestortes et pourront acquérir des compétences dans ce domaine.

Le stage est financé par la DRAC dans le cadre d’une demande de subvention « c’est mon patrimoine »,

Yves Escape, historien, a été d’un grand soutien grâce aux nombreuses photos qu’il nous a transmis et au suivi du comité de pilotage du projet.

Nous aurons également la visite de Jordi Cansouline, enfant du village, fraîchement diplômé comme Designer le samedi à l’issue de cette semaine créative pour présenter son sujet de mémoire : la Canne de Provence en catalogne française, patrimoine naturel et original très présent dans notre territoire !

Médiathèque rue pau berga 66370 Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468926488

Événement de C’est mon patrimoine 2025

