Stage de printemps à Môm’Nantes : « Capturer le temps », Môm’Nantes, Nantes

Stage de printemps à Môm’Nantes : « Capturer le temps » 20 – 24 avril Môm’Nantes Loire-Atlantique

14 tarifs différents en fonction des revenus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T08:30:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T08:30:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00

ON FAIT QUOI ?

Chaque semaine, les enfants réalisent des projets avec des artistes professionnel.les et nos animateur.ices. Retrouvez aussi des temps libres, des jeux, un déjeuner (chacun.e rapporte son repas) et un goûter (fourni par l’équipe). Nous clôturons la semaine en grande pompe avec un Aper’Expo présentant les réalisations des enfants !

LES ATELIERS

Atelier cyanotype avec Pierre Leray – 10h-12h

A l’aire du numérique où l’image est plus que présente, les enfants vont découvrir un nouveau procédé photographique ! Pierre Leray, photographe les initiera au cyanotype.

Atelier « château pas si fort » avec Tom – 14h-16h

Et si on construisait un château à Môm’Nantes? Un lieu où tout le monde pourrait se sentir bien, où on inventerait des règles qui nous appartiennent et dont on ferait ce qu’on veut. C’est ce que Tom propose aux enfants sur cette semaine de stage.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Cette semaine, nous ouvrons exceptionnellement l’inscription à la journée. Vous pouvez donc inscrire vos enfants sur une à quatre journées. L’inscription pour une demi-journée est toujours possible. Merci de nous préciser les dates auxquelles vous souhaitez inscrire vos enfants.

Pour une première inscription :

– Téléchargez et remplissez le dossier d’inscription sur www.momartre.net.

– Joignez-y votre avis d’imposition et une copie des vaccins de(s) enfant(s) inscrit.es.

– Transmettez le tout dans un seul pdf, ou en format physique directement à l’antenne.

– À la réception, nous vous confirmons la pré-inscription et le tarif.

– L’inscription est complète après le règlement du stage.

ATTENTION :

– Merci de ne pas effectuer de paiement via hello-asso sans avoir consulté l’équipe, au risque de voir votre inscription refusée.

– Après réception du paiement, toute inscription sera confirmée et définitive.

CONTACT

150 rue des pavillons – 44100 Nantes

07 69 67 57 56 / 09 80 96 04 54

momnantes@momartre.com

Môm’Nantes 150 rue des Pavillons, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07.69.67.57.56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09.80.96.04.54 »}, {« type »: « email », « value »: « momnantes@momartre.com »}] [{« link »: « http://www.momartre.net »}, {« link »: « mailto:momnantes@momartre.com »}]

Stage « Capturer le temps » du 20 au 24 avril 2026 à Môm’Nantes : les inscriptions sont ouvertes ! stage artistique