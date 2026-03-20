Stage de printemps École de cirque Crotenay

Stage de printemps

École de cirque Rue des Chauffaux Crotenay Jura

Tarif : 170 – 170 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

L’école de Cirque Chap’Chapo organise un stage sous chapiteau.

En fin de semaine, un spectacle sera présenté par les élèves aux parents.

Stage pour débutant et expérimenté, pour enfants et ados à partir de 8 ans.

Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30.

Cirque de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Possibilité de pique niquer sur place (micro-ondes à disposition).

Spectacle des élèves le vendredi soir à 18h.

Sur réservation. .

École de cirque Rue des Chauffaux Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 16 93 90 cirquechapchapo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de printemps

L’événement Stage de printemps Crotenay a été mis à jour le 2026-03-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA