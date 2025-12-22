Stage de printemps

Plage du Butin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-05-01 12:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Pendant les vacances de Pâques, le Cercle Nautique Honfleurais propose des stages adaptés à tous les âges et à tous les niveaux.

Pendant les vacances de Pâques, le Cercle Nautique Honfleurais propose des stages adaptés à tous les âges et à tous les niveaux

– Jardin des Mers (de 4 à 7 ans) une première découverte du milieu marin en douceur

– Optimist (6 à 9 ans) pour s’initier dès le plus jeune âge

– Catamaran (à partir de 8 ans et adultes) pour apprendre ou se perfectionner

– Voilier J80 (à partir de 14 ans et adultes) pour découvrir la navigation en équipage et les sensations de la voile

– Multi activités (10 à 17 ans) pour varier les supports et les plaisirs

– Wingfoil (à partir de 14 ans et adultes) pour les amateurs de glisse

Stage de 3 ou 5 jours, ou à la séance

Nous joindre au 02 31 98 87 13 pour tarifs et horaires ou sur notre site internet .

Plage du Butin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 98 87 13 ecoledevoile@cnh-honfleur.fr

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English : Stage de printemps

During the Easter holidays, the Cercle Nautique Honfleurais is offering courses for all ages and levels.

L’événement Stage de printemps Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Honfleur-Beuzeville