Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de printemps Lanhouarneau

Stage de printemps Lanhouarneau mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 29430 Lanhouarneau

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lanhouarneau

Stage de printemps

Salle polyvalente Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-23 21:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Stage de mini-basket, U13 et U15, U18 et Seniors.
De 4 ans jusqu’à seniors F et G.
Encadrés par l’alternante BPJEPS Basket + Bénévole
De 10 à 21 heures en fonction des niveaux.
Ouvert également aux non licenciés.   .

Salle polyvalente Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 36 41 10 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de printemps

L’événement Stage de printemps Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Lanhouarneau (Finistère)