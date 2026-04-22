Stage de printemps Lanhouarneau
Stage de printemps Lanhouarneau mercredi 22 avril 2026.
Lanhouarneau
Stage de printemps
Salle polyvalente Lanhouarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-23 21:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Stage de mini-basket, U13 et U15, U18 et Seniors.
De 4 ans jusqu’à seniors F et G.
Encadrés par l’alternante BPJEPS Basket + Bénévole
De 10 à 21 heures en fonction des niveaux.
Ouvert également aux non licenciés. .
Salle polyvalente Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 36 41 10 84
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English : Stage de printemps
L’événement Stage de printemps Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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