Lanhouarneau

Stage de printemps

Salle polyvalente Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-23 21:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Stage de mini-basket, U13 et U15, U18 et Seniors.

De 4 ans jusqu’à seniors F et G.

Encadrés par l’alternante BPJEPS Basket + Bénévole

De 10 à 21 heures en fonction des niveaux.

Ouvert également aux non licenciés. .

Salle polyvalente Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 36 41 10 84

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English : Stage de printemps

L’événement Stage de printemps Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX