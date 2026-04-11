STAGE DE PRINTEMPS NATATION SIRÈNE Pézenas
STAGE DE PRINTEMPS NATATION SIRÈNE Pézenas lundi 20 avril 2026.
Pézenas
STAGE DE PRINTEMPS NATATION SIRÈNE
84 avenue de Plaisance Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
Un stage pas comme les autres débarque à la piscine Ô Pézenas…Du 20 au 24 avril, de 10h à 12h, la piscine Ô Pézenas accueillera à nouveau son stage de natation sirène, animé par Lucile, Maître-Nageuse & Sirène diplômée et passionnée.
Stage de natation sirène Vacances de printemps
La Natation Sirène fait son grand retour à la piscine Ô Pézenas pour les vacances de printemps !
À mi-chemin entre la danse aquatique et la natation synchronisée, la natation sirène propose une expérience immersive et originale. Équipés d’une monopalme et d’une queue de sirène (matériel fourni), les participants apprennent à onduler, à se déplacer et à s’exprimer dans l’eau, en développant coordination, confiance et sensations de liberté… même avec les jambes réunies.
L’activité est ouverte à tous, sirènes comme tritons.
Infos pratiques
Conditions à partir de 6 ans, savoir nager matériel fourni
Pas besoin de neige pour vivre des vacances d’hiver magiques à Pézenas, l’évasion se fait sous l’eau !
Pendant une semaine, les enfants sont invités à découvrir la piscine sous un angle inédit, à travers une activité à la fois artistique, ludique et sportive. .
84 avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 49 74 76 48
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English :
From April 20 to 24, from 10 a.m. to 12 p.m., the Ô Pézenas swimming pool will once again host its mermaid swimming course, led by Lucile, a qualified and passionate mermaid lifeguard.
L’événement STAGE DE PRINTEMPS NATATION SIRÈNE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34
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