Stage de Qi Gong 4 demi-journées Fort-du-Plasne

Stage de Qi Gong 4 demi-journées
Salle des fêtes Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 52 – 52 – EUR
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-13
2026-03-09
Stage de Qi gong avec Josiane Bertolini 4 séances
Pratique et découverte de nos fascias et un autre Qi Gong à définir
Lundi de 14h30 à 16h30, mardi et jeudi de 09h30 à 11h30 et vendredi de 9h30 à 11h15.
Du 9 au 13 mars 2026 à la salle des fête de Fort du Plasne.
Sur inscription, Tarif 52€ le stage. .
Salle des fêtes Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com
