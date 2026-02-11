Stage de Qi Gong 4 demi-journées Fort-du-Plasne

Salle des fêtes Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 52 – 52 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-13

2026-03-09

Stage de Qi gong avec Josiane Bertolini 4 séances
Pratique et découverte de nos fascias et un autre Qi Gong à définir
Lundi de 14h30 à 16h30, mardi et jeudi de 09h30 à 11h30 et vendredi de 9h30 à 11h15.
Du 9 au 13 mars 2026 à la salle des fête de Fort du Plasne.
Sur inscription, Tarif 52€ le stage.   .

Salle des fêtes Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91  contact@jurabalades.com

