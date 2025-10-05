Stage de Qi Gong à l’Abbaye de Fontaine-Guérard Radepont

Pierre LALLEMAND, kinésithérapeute, ostéopathe, diplômé de médecine traditionnelle chinoise, proposera le

programme Etirer, Renforcer, Enraciner, Equilibrer parfaitement adapté à cette période de l’année qui

permettra de porter une attention soutenue à notre système locomoteur.

Cette approche thérapeutique par le mouvement, propre à la Médecine Chinoise, sera complétée par un travail sur l’enracinement de Maître YU et sur l’équilibre de l’école TAO et de l’Association TERRE DE JADE.

Inscriptions avant le 22 Septembre par téléphone au 06.64.31.25.17

2 règlements

Entrée Abbaye 10 euros (à payer sur place)

Stage Association TERRE DE JADE: . Individuel adhérent 35 euros; . Non Adhérent 40 euros; . Couple Adhérent 60 euros; . Couple non-adhérent 70 euros

Matériel: chaussures d’extérieur si le temps le permet. Chaussures souples d’intérieur. Pour le repas plat ou dessert et boissons que nous mettrons en commun. Prévoir assiette, couverts et verres individuels. Pour des raisons écologiques éviter assiettes et verres en plastique. .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 64 31 25 17 fontaine-guerard@orange.fr

