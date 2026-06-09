Stage de Qi-Gong à Onnion Salle de Danse Onnion
Stage de Qi-Gong à Onnion Salle de Danse Onnion mercredi 15 juillet 2026.
Onnion
Stage de Qi-Gong à Onnion
Salle de Danse 96 chemin des Tattuts Onnion Haute-Savoie
Tarif : 200 – 200 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Un programme ressourçant lors de ce stage de Qi-Gong , relaxation et marche méditative accessible à toutes et tous.
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Salle de Danse 96 chemin des Tattuts Onnion 74490 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 50 87 21 lesouffleduroseau@gmail.com
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English :
A rejuvenating program of Qi-Gong, relaxation and meditative walking accessible to all.
L’événement Stage de Qi-Gong à Onnion Onnion a été mis à jour le 2026-06-09 par Môle et Brasses Tourisme