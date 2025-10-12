Stage de Qi-Gong Ba Duan Jin Gymnase Alésia PARIS

Stage de Qi-Gong Ba Duan Jin Gymnase Alésia PARIS dimanche 12 octobre 2025.

QI GONG BA DUAN JIN

C’est un Qi Gong très célèbre. Les Ba Duan Jin, ou « 8 pièces de brocart », sont une série d’exercices de qi gong traditionnel chinois attribués à plusieurs sources historiques, avec une origine possible remontant jusqu’au 5ᵉ siècle.

ls contribuent au renforcement du corps et à la promotion de la circulation du qi et du sang en étirant les tendons, en tonifiant le cœur, les poumons et le système digestif. Ils proposent une harmonisation entre les énergies yin et yang, favorisent l’équilibre énergétique et participent au bien-être physique et spirituel.

Enseigné par Maitre SHI Heng Jung , moine Shaolin de 35e génération

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

payant

Tous publics Tarif: 35 euros

Public jeunes et adultes.

Gymnase Alésia 99 rue d’Alésia 75014 PARIS

http://www.shaolin-shihengjun.com/2025/02/24/mars-2025-stage-de-qi-gong-avec-maitre-shi-heng-jun-a-paris/ +33666836679 remijayer@sfr.fr