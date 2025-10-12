Stage de Qi-Gong Ba Duan Jin Gymnase Alésia PARIS
Stage de Qi-Gong Ba Duan Jin Gymnase Alésia PARIS dimanche 12 octobre 2025.
QI GONG BA DUAN JIN
C’est un Qi Gong très célèbre. Les Ba Duan Jin, ou « 8 pièces de brocart », sont une série d’exercices de qi gong traditionnel chinois attribués à plusieurs sources historiques, avec une origine possible remontant jusqu’au 5ᵉ siècle.
ls contribuent au renforcement du corps et à la promotion de la circulation du qi et du sang en étirant les tendons, en tonifiant le cœur, les poumons et le système digestif. Ils proposent une harmonisation entre les énergies yin et yang, favorisent l’équilibre énergétique et participent au bien-être physique et spirituel.
Enseigné par Maitre SHI Heng Jung , moine Shaolin de 35e génération
Le dimanche 12 octobre 2025
de 14h30 à 17h30
payant
Tous publics Tarif: 35 euros
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-12T17:30:00+02:00
fin : 2025-10-12T20:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-12T14:30:00+02:00_2025-10-12T17:30:00+02:00
Gymnase Alésia 99 rue d’Alésia 75014 PARIS
http://www.shaolin-shihengjun.com/2025/02/24/mars-2025-stage-de-qi-gong-avec-maitre-shi-heng-jun-a-paris/ +33666836679 remijayer@sfr.fr