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Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Route de Saint-André-des-Eaux Guérande

samedi 26 septembre 2026 · Route de Saint-André-des-Eaux · Guérande

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Route de Saint-André-des-Eaux
Adresse
Mébrian
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong

Route de Saint-André-des-Eaux Mébrian Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Ce stage de deux jours vous permettra de vous ressourcer dans ce lieu entouré de verdure à Guérande.

Nous apprendrons un enchaînement de 12 mouvements doux et puissants. 

Le Siu Lohan Qi Gong est une pratique interne issue de la tradition taoïste pour : 

• Relâcher les tensions du corps 
• Faire circuler l’énergie dans les méridiens 
• Apaiser le mental 
• Cultiver présence et sérénité. 
 

Le Siu Lohan est un Qi Gong fluide et méditatif où le mouvement, la respiration et le relâchement nous amène progressivement vers une profonde paix intérieure.

    .

Route de Saint-André-des-Eaux Mébrian Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26  contact@tyzen.fr

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English :

L’événement Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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