Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Route de Saint-André-des-Eaux Guérande
samedi 26 septembre 2026 · Route de Saint-André-des-Eaux · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong
Route de Saint-André-des-Eaux Mébrian Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Ce stage de deux jours vous permettra de vous ressourcer dans ce lieu entouré de verdure à Guérande.
Nous apprendrons un enchaînement de 12 mouvements doux et puissants.
Le Siu Lohan Qi Gong est une pratique interne issue de la tradition taoïste pour :
• Relâcher les tensions du corps
• Faire circuler l’énergie dans les méridiens
• Apaiser le mental
• Cultiver présence et sérénité.
Le Siu Lohan est un Qi Gong fluide et méditatif où le mouvement, la respiration et le relâchement nous amène progressivement vers une profonde paix intérieure.
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Route de Saint-André-des-Eaux Mébrian Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr
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English :
L’événement Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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