Informations pratiques

Guérande

Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong

Route de Saint-André-des-Eaux Mébrian Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Ce stage de deux jours vous permettra de vous ressourcer dans ce lieu entouré de verdure à Guérande.

Nous apprendrons un enchaînement de 12 mouvements doux et puissants.

Le Siu Lohan Qi Gong est une pratique interne issue de la tradition taoïste pour :

• Relâcher les tensions du corps

• Faire circuler l’énergie dans les méridiens

• Apaiser le mental

• Cultiver présence et sérénité.



Le Siu Lohan est un Qi Gong fluide et méditatif où le mouvement, la respiration et le relâchement nous amène progressivement vers une profonde paix intérieure.

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Route de Saint-André-des-Eaux Mébrian Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr

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English :

L’événement Stage de Qi Gong : Découvrir le Siu Lohan Qi Gong Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44