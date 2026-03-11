Stage de Qi Gong et méditation

Bozouls Aveyron

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Offrez-vous une pause avec l’association Vikalpa ! Stage sur le thème de l’ancrage

Tous niveaux débutants bienvenus: La différence se fait au niveau de l’expérience vécue par chacun!

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir dispersé, instable, distrait, comme déconnecté de vous-même ? De traverser la journée en surface, sans vraiment toucher le sol ?

En médecine traditionnelle chinoise, cet état a un nom un manque d’ancrage.

Nous avons le plaisir de vous proposer une journée de bien-être autour du thème de l’Ancrage et de la Présence pour explorer votre Centre, nourrir la Terre en vous, et retrouver votre ancrage à travers des pratiques douces et accessibles à tous.

Parce que dans un monde qui sollicite en permanence notre attention vers l’extérieur, prendre le temps de revenir à son Centre est un acte profondément nourrissant. Ce n’est pas se replier sur soi — c’est se donner les racines pour mieux s’élancer.

Au programme

☯️ QI GONG, pratique de l’enracinement, avec Eva

Le Qi Gong offre une voie concrète pour retrouver cet ancrage. À travers des mouvements lents et conscients, des étirements des méridiens, des sons vibratoires et la Marche de la Grue, oiseau céleste et symbole de longévité, il invite le Qi à descendre, à se déposer, à circuler librement entre Ciel et Terre.

MÉDITATION, pratique de la présence, avec Erick

La méditation assise de Samatha (skt)/Zazen (jap) est le chemin traditionnel vers l’eveil et la libération depuis le Bouddha il y a 2500 ans. Au travers du concept Zen de Shikantaza simplement s’asseoir et de la posture en 7 points nous travaillerons ancrage, présence, attention et vigilance en incarnant le trait d’union paisible entre la terre et le ciel.

✨ Accessible à tous, sans prérequis. La différence se fait au niveau de l’expérience vécue par chacun. Les places sont volontairement limitées pour préserver la qualité d »accompagnement.

POURQUOI PARTICIPER ?

Ce stage est une occasion unique de

Découvrir ou approfondir une pratique millénaire

Prendre du temps pour soi dans un cadre bienveillant

Repartir avec des outils concrets pour votre pratique personnelle

Développer attention et vigilance pour une meilleure présence à soi et aux autres .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 24 55 73 69 vikalpa.lalternative@gmail.com

English :

Take a break with the Vikalpa association! Anchoring workshop

All levels beginners welcome: the difference is in the experience!

