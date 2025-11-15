Stage de Qi Gong et Tai Chi l’Éventail Salle Bois Plaisant Le Bernard

Stage de Qi Gong et Tai Chi l’Éventail

Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

.

Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 tccbernardais@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de Qi Gong et Tai Chi l’Éventail Le Bernard a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral