Stage de Qi Gong Maison des associations salle du haut Lanvéoc

Lanvéoc

Stage de Qi Gong

Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Au delà de l’activité physique, le stage de QI Gong du 19 avril est une occasion de s’amuser en bougeant.

Faire le tigre, le dragon et le phénix nous rend joyeux.

Stage accessible à toute personne adulte, débutante ou confirmée.

Repas partagé. .

Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94

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English : Stage de Qi Gong

L’événement Stage de Qi Gong Lanvéoc a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime