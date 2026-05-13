Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️ rue pierre de coubertin Thuré Thuré
Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️ rue pierre de coubertin Thuré Thuré samedi 6 juin 2026.
Thuré
Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️
rue pierre de coubertin Thuré Gymnase Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
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rue pierre de coubertin Thuré Gymnase Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 41 55 47 lepontdepies@laposte.net
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English : Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️
L’événement Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️ Thuré a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne