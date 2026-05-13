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Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️ rue pierre de coubertin Thuré Thuré

Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️ rue pierre de coubertin Thuré Thuré

Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️ rue pierre de coubertin Thuré Thuré samedi 6 juin 2026.

Lieu : rue pierre de coubertin Thuré

Adresse : Gymnase Thuré

Ville : 86540 Thuré

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Thuré

Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️

rue pierre de coubertin Thuré Gymnase Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

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rue pierre de coubertin Thuré Gymnase Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 41 55 47  lepontdepies@laposte.net

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English : Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️

L’événement Stage de Qi Gong Le Dao de l’Été ☀️ Thuré a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne