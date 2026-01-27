Stage de Qi Gong: Mouvements essentiels Radepont

Stage de Qi Gong: Mouvements essentiels

Stage à l’Abbaye Notre Dame de Fontaine-Guérard

Enseignant: Pierre LALLEMAND, Kinésithérapeute, Ostéopathe

QI GONG LES MOUVEMENTS ESSENTIELS

Dans cet endroit merveilleux chargé d’énergie propice à la pratique de cet art interne qu’est le QI GONG, son choix s’est constitué au fil de mes 33 années de pratique en tant qu’élève et enseignant. Il a désiré dépasser les frontières qui ne sont qu’apparentes entre QI GONG, TAI JI QUAN ou KUNG FU. Enfin et surtout, il s’est trouvé guidé par ce que ses élèves eux-mêmes lui font remonter à longueur de cours (leurs difficultés que ce soit en terme de souffle, de placements, d’enracinement, d’équilibre, de déplacements, de coordinations, de fluidité, autant facteurs de freins à leur progression, à leur aisance et à la bonne circulation des fluides et de l’énergie dans leur corps). Cent fois sur le métier remettre son ouvrage , pour qu’enfin apparaisse le geste juste et élégant si caractéristique du QI GONG.

Inscriptions avant le 29 mars 2026 auprès de Pierre LALLEMAND (06 64 31 25 17) ou sur place auprès d’Olivier MONPOINT (06 86 08 04 67) .

CD 714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 64 31 25 17

