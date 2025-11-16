Stage de QI GONG L’Etoile Bleue Saint-Junien

Stage de QI GONG

Début : 2025-11-16

Le Qi Gong est une gymnastique chinoise énergétique, un sport de santé traditionnel et millénaire.

Offrez-vous une matinée rien que pour vous, et venez découvrir les bienfaits du Qi Gong, une discipline chinoise ancestrale qui allie douceur, respiration et mouvement. Accessible à tous, quelle que soit la condition physique, le Qi Gong favorise la détente, la vitalité et l’équilibre intérieur. Au fil des exercices, vous apprendrez à apaiser le stress, améliorer votre concentration et stimuler la circulation de l’énergie dans tout le corps. Encadrée par une enseignante diplômée de la FAEMC, cette séance en intérieur est une véritable parenthèse de ressourcement pour le corps et l’esprit. Venez respirer, bouger et retrouver votre énergie dans une ambiance bienveillante et apaisante ! .

