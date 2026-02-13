Stage de réalisation, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
Stage de réalisation, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès lundi 2 mars 2026.
Stage de réalisation 2 – 6 mars Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
250€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-02T09:30:00+01:00 – 2026-03-02T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-06T09:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:30:00+01:00
Vous avez entre 12 at 18 ans ?
En 5 jours, initiez-vous à la création d’un film, de la réalisation au montage, en passant par l’écriture de scénario, le repérage, le tournage et le cadrage aux côtés d’un professionnel.
Du 2 au 6 mars 2026
Pôle culturel et scientifique (155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès)
TARIFS :
250€ / personne
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
jeunepublic@itinerances.org
04 66 30 24 26
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « email », « value »: « jeunepublic@itinerances.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 24 26 »}] [{« link »: « mailto:jeunepublic@itinerances.org »}]
Du 2 au 6 mars 2026, Itinérances propose un stage de réalisation pour les 12 – 18 ans