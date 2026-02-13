Stage de réalisation, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Stage de réalisation 2 – 6 mars Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Vous avez entre 12 at 18 ans ?
En 5 jours, initiez-vous à la création d’un film, de la réalisation au montage, en passant par l’écriture de scénario, le repérage, le tournage et le cadrage aux côtés d’un professionnel.

Du 2 au 6 mars 2026
Pôle culturel et scientifique (155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès)

250€ / personne

jeunepublic@itinerances.org
04 66 30 24 26

