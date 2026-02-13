Stage de réalisation, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Stage de réalisation 2 – 6 mars Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

250€

Vous avez entre 12 at 18 ans ?

En 5 jours, initiez-vous à la création d’un film, de la réalisation au montage, en passant par l’écriture de scénario, le repérage, le tournage et le cadrage aux côtés d’un professionnel.

Pôle culturel et scientifique (155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès)

250€ / personne

jeunepublic@itinerances.org

04 66 30 24 26

