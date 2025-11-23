Stage de Reiki Usui 1er Niveau Bénévent-l’Abbaye
Stage de Reiki Usui 1er Niveau Bénévent-l’Abbaye dimanche 23 novembre 2025.
Stage de Reiki Usui 1er Niveau
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le Reiki permet de faire circuler l’énergie dans le corps grâce à l’imposition des mains sur des zones bien définies.
Le premier niveau est accessible à tous. Il comprend l’équilibrage énergétique des 7 Chakras ou centre vitaux du corps humain et le traitement physique sur soi-même et sur les autres. Par le premier niveau on élimine stress et tensions émotionnelles.
Tarif 150 €uros. .
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com
English : Stage de Reiki Usui 1er Niveau
German : Stage de Reiki Usui 1er Niveau
Italiano :
Espanol : Stage de Reiki Usui 1er Niveau
L’événement Stage de Reiki Usui 1er Niveau Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse