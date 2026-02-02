Stage de Reiki Usui 1er Niveau Bénévent-l’Abbaye
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye Creuse
Le Reiki permet de faire circuler l’énergie dans le corps grâce à l’imposition des mains sur des zones bien définies.
Le premier niveau est accessible à tous. Il comprend l’équilibrage énergétique des 7 Chakras ou centre vitaux du corps humain et le traitement physique sur soi-même et sur les autres. Par le premier niveau on élimine stress et tensions émotionnelles.
Réservation obligatoire,
Tarif 150 €uros. .
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com
