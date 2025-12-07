Stage de Reiki Usui 2nd Niveau

Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le second niveau de Reiki permet, par l’étude des symboles le travail sur le mental, pour les grands déprimés et les personnes souffrant de dépendances (drogue, alcool, tabac….), le traitement à distance, l’harmonisation des situations professionnelles ou familiales qui se dégradent.

Le second niveau permet de prendre conscience des potentialités qui sont en nous et, dans le même temps il nous donne la force de les projeter dans le concret de notre quotidien. Il permet à chacun d’harmoniser positivement sa vie.

Repas compris.

Tarif 150 €uros. .

Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com

English : Stage de Reiki Usui 2nd Niveau

German : Stage de Reiki Usui 2nd Niveau

Italiano :

Espanol : Stage de Reiki Usui 2nd Niveau

L’événement Stage de Reiki Usui 2nd Niveau Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse