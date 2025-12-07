Stage de Reiki Usui 2nd Niveau Bénévent-l’Abbaye
Stage de Reiki Usui 2nd Niveau Bénévent-l’Abbaye dimanche 7 décembre 2025.
Stage de Reiki Usui 2nd Niveau
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le second niveau de Reiki permet, par l’étude des symboles le travail sur le mental, pour les grands déprimés et les personnes souffrant de dépendances (drogue, alcool, tabac….), le traitement à distance, l’harmonisation des situations professionnelles ou familiales qui se dégradent.
Le second niveau permet de prendre conscience des potentialités qui sont en nous et, dans le même temps il nous donne la force de les projeter dans le concret de notre quotidien. Il permet à chacun d’harmoniser positivement sa vie.
Repas compris.
Tarif 150 €uros. .
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com
English : Stage de Reiki Usui 2nd Niveau
German : Stage de Reiki Usui 2nd Niveau
Italiano :
Espanol : Stage de Reiki Usui 2nd Niveau
L’événement Stage de Reiki Usui 2nd Niveau Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse