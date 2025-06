Stage de Reiki Usui Bénévent-l’Abbaye 14 juillet 2025 10:00

Creuse

Stage de Reiki Usui Bénévent-l'Abbaye

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Le Reiki permet de faire circuler l’énergie dans le corps grâce à l’imposition des mains sur des zones bien définies.

Le premier niveau est accessible à tous. Il comprends l’équilibrage énergétique des 7 Chakras ou centre vitaux du corps humain et le traitement physique sur soi-même et sur les autres. Par le premier niveau on élimine stress et tensions émotionnelles.

Boutique Lithovali

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com

