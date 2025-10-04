Stage de Reiki Usui niveau 3 Lons-le-Saunier

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Vous avez conforté votre intérêt pour le chemin que propose le REIKI en effectuant le niveau II, vous allez pouvoir maintenant approfondir l’utilisation du REIKI pour votre développement spirituel ainsi que votre pouvoir d’auto-guérison.

Plan de ces deux jours

? exercices de relaxation et de centrage

? rappel des niveaux 1 et 2

? présentation et initiation au symbole de Maître

? l’utilisation des cristaux dans le REIKI la grille de cristaux

? l’Antahkarana origine, sens, utilisation

? techniques japonaises de REIKI

et aussi, de la pratique, de l’expérimentation et des échanges !!! .

22 Rue Sébile

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr

