Stage de REIKI USUI second degré Lons-le-Saunier

Stage de REIKI USUI second degré

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-08

2025-09-07

Vous avez découvert l’énergie du REIKI lors de votre stage de niveau 1 et vous êtes désireux de poursuivre ce chemin d’utilisation de l’Energie Universelle, de bien-être et de connaissance de soi. Ce stage vous apportera des clés et des outils d’évolution personnelle.

Plan de ces deux jours

? exercices de relaxation et de centrage

? rappel du niveau 1

? les cinq idéaux du Reiki

? Les Kotodamas

? Les Symboles et leur utilisation

? Auto-traitement et séance à une autre personne

? Le Reiki à distance

et aussi, de la pratique, de l’expérimentation et des échanges !!! .

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr

