Stage de REIKI USUI second degré Lons-le-Saunier

Stage de REIKI USUI second degré
22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 330 – 330 – EUR
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-08
2025-09-07
Vous avez découvert l’énergie du REIKI lors de votre stage de niveau 1 et vous êtes désireux de poursuivre ce chemin d’utilisation de l’Energie Universelle, de bien-être et de connaissance de soi. Ce stage vous apportera des clés et des outils d’évolution personnelle.
Plan de ces deux jours
? exercices de relaxation et de centrage
? rappel du niveau 1
? les cinq idéaux du Reiki
? Les Kotodamas
? Les Symboles et leur utilisation
? Auto-traitement et séance à une autre personne
? Le Reiki à distance
et aussi, de la pratique, de l’expérimentation et des échanges !!! .
22 Rue Sébile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr
