Stage de remise en selle avec le Vélotonome Saint-Céré
Stage de remise en selle avec le Vélotonome Saint-Céré lundi 4 mai 2026.
Stage de remise en selle avec le Vélotonome
Quai du Puits de Larribe Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-18
Stages de remise en selle de 3h pour adultes dispensés par une animatrice diplômée
Pour celles et ceux qui savent déjà pédaler mais hésitent à utiliser leur vélo dans les déplacements quotidiens ou interrompu leur pratique
Amener son vélo en bon état
Groupes de 4 à 8 personnes, sur réservation
Stages de remise en selle de 3h pour adultes dispensés par une animatrice diplômée
Pour celles et ceux qui savent déjà pédaler mais hésitent à utiliser leur vélo dans les déplacements quotidiens ou interrompu leur pratique
Amener son vélo en bon état
Groupes de 4 à 8 personnes, sur réservation
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Quai du Puits de Larribe Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 65 24 03 26
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English :
Adult 3-hour refresher courses taught by a qualified instructor
For those who already know how to pedal but are reluctant to use their bike for daily commuting or have interrupted their cycling practice
Getting your bike in good condition
Groups of 4 to 8 people, by reservation
L’événement Stage de remise en selle avec le Vélotonome Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne