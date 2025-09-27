Stage de rentrée Jiu-Jitsu Brésilien avec le champion Youness Bennouali Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Stage de rentrée Jiu-Jitsu Brésilien avec le champion Youness Bennouali Complexe Sportif Daniel Praud Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 09:00 – 12:00

Gratuit : non 15 € Participation forfaitaire : 15 € Réservation : helloasso.com/associations/jamet-sporting-club-bellevue/evenements/stage-jiu-jitsu-youness-bennouali La participation de 15 € servira à aider Youness à financer un stage de 3 mois dans l’une des plus grandes académies du monde. Soutenez-le en participant ! Tout public, Adulte

Le Jamet Sporting Club propose un stage de Jiu-Jitsu brésilien animé par le champion Youness BENNOUALI. Ouvert à tous les pratiquants de Judo et de Jiu-Jitsu dès 14 ans, ce stage est l’occasion parfaite pour débuter la saison en beauté et perfectionner ses techniques au sol et debout.

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://dub.sh/stg-jjb