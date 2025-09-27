Stage de rentrée Terres de Cultures avec Serge Koffi (afro-contemporain, coupé-décalé, Mbokalisation) Gymnase de Bourgogne Autun

Stage de rentrée Terres de Cultures avec Serge Koffi (afro-contemporain, coupé-décalé, Mbokalisation)

Gymnase de Bourgogne 14 Rue aux Raz Autun Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

On ne le présente plus, et on l’attend patiemment chaque début de saison.

Son passage à Autun marque le lancement de la nouvelle saison. Inscris toi, viens profiter du talentueux chorégraphe qu’est Serge KOFFI mais sois également sûre que tu apprécieras sa pédagogie, sa patience et sa bonne humeur. Quant à toi, apporte ta joie de vivre ça suffira… .

Gymnase de Bourgogne 14 Rue aux Raz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 60 20 55

