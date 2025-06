Stage de Ressourcement – Brachy 27 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Stage de Ressourcement Hameau de Gourel Brachy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-27 à 2025-06-29

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

Une journée avec Luc Qi Gong santé du dos & Massages, Connexion à la nature !

Durant ce week end, vous pratiquerez :

Le Qi gong santé du dos est composé de mouvements d’étirements doux du corps, l’assouplissement de la colonne vertébrale qui s’alternent avec des postures statiques. Cette méthode, accessible à tous, permet de renforcer et de prévenir le mal de dos, de libérer les tensions et de mettre en mouvement l’énergie dans tout le corps. Des exercices au sol viendront compléter cet enchaînement.

Des pratiques respiratoires et méditatives seront également proposées pour libérer le stress, les tensions physiques, mentales et calmer l’esprit.

Hameau de Gourel

Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 74 34 00 seressourcerauxbulles@gmail.com

English : Stage de Ressourcement

A day with Luc Back Health Qi Gong & Massages, Connecting to Nature!

During this weekend, you will practice :

Back health Qi gong involves gentle stretching of the body and flexibility of the spine, alternating with static postures. This method, which is accessible to all, helps to strengthen and prevent back pain, release tension and set energy in motion throughout the body. Floor exercises complete the sequence.

Breathing and meditative practices will also be offered to release stress, physical and mental tension and calm the mind.

German :

Ein Tag mit Luc Qi Gong Rückengesundheit & Massagen, Verbindung zur Natur!

Während dieses Wochenendes werden Sie praktizieren:

Qi Gong für die Gesundheit des Rückens besteht aus sanften Dehnungsbewegungen des Körpers, der Lockerung der Wirbelsäule, die sich mit statischen Haltungen abwechseln. Diese für alle zugängliche Methode stärkt und beugt Rückenschmerzen vor, löst Verspannungen und bringt die Energie im ganzen Körper in Bewegung. Übungen am Boden werden diese Abfolge ergänzen.

Außerdem werden Atem- und Meditationsübungen angeboten, um Stress, körperliche und geistige Spannungen abzubauen und den Geist zu beruhigen.

Italiano :

Una giornata con Luc Back Health Qi Gong & Massaggi, in connessione con la natura!

Durante questo fine settimana, praticherete:

Il Qi Gong per la salute della schiena consiste in uno stretching delicato del corpo e nella flessibilità della colonna vertebrale, alternato a posture statiche. Questo metodo, accessibile a tutti, aiuta a rafforzare e prevenire il mal di schiena, a sciogliere le tensioni e a far circolare l’energia in tutto il corpo. Esercizi a terra completano la sequenza.

Verranno inoltre proposte pratiche di respirazione e meditazione per alleviare lo stress, la tensione fisica e mentale e calmare la mente.

Espanol :

Un día con Luc Back Health Qi Gong & Masajes, ¡Conectando con la naturaleza!

Durante este fin de semana, practicarás :

Qi gong espalda sana consiste en estirar suavemente el cuerpo y flexibilizar la columna vertebral, alternando con posturas estáticas. Este método, accesible a todos, ayuda a fortalecer y prevenir los dolores de espalda, a liberar tensiones y a hacer circular la energía por todo el cuerpo. Los ejercicios de suelo completan la secuencia.

También se ofrecerán prácticas de respiración y meditación para aliviar el estrés, la tensión física y mental y calmar la mente.

