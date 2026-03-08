Stage de robotique (8-13 ans) Salle de formation G.I.T.E Limoges

Stage de robotique (8-13 ans)

Salle de formation G.I.T.E 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

L’animateur multimédia met en place une découverte ludique avec le super robot pédagogique Thymio ! Les enfants inscrits y découvrent ainsi une approche simplifiée de la domotique en faisant déplacer leur machine grâce aux instructions qu’ils codent depuis l’ordinateur. Coder devient un jeu d’enfant !

Inscription gratuite auprès des organisateurs (en lien). .

